Son Dakika Haberleri: İhvan liderlerine "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

İhvan liderlerine "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis cezası

28 dakika önce

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 11 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi.

İhvan liderlerine

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 11 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi Yargı Heyeti Başkanı Muhammed Şirin Fehmi, bugünkü duruşmada Muhammed Bedii ve İhvan yöneticilerinden diğer 10 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adının ise vefat etmesi nedeniyle davanın sanık listesinden silindiği duyuruldu. Mursi'nin avukatı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Söz konusu davada Bedii'nin yanı sıra İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, şehit Esma'nın babası Muhammed el-Biltaci, Mısır Parlamentosunun eski başkanı Saad el-Ketetni ve İsam Iryan gibi teşkilatın önemli isimleri yargılanıyordu.

Savcılık sanıklara "yabancı örgütler adına casusluk yapmak, ülkenin milli sırlarını ifşa etmek, ülke topraklarında silahlı saldırı düzenlemek hedefiyle yabancı terör örgütleri ile yardımlaşmak" gibi suçlamalar yöneltmiş, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen 17 Haziran'da bu davanın duruşması esnasında fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mısır yasalarına göre müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.

Muhammed Mursi, Muhammed Bedii, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhvan liderlerine "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]