Son Dakika Haberleri: İİT'den Tunus'taki intihar saldırılarına kınama
Son Dakika Güncel Haber

İİT'den Tunus'taki intihar saldırılarına kınama

2 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Tunus'un başkentinde güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırılarını kınadı.

İİT'den Tunus'taki intihar saldırılarına kınama, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Tunus'un başkentinde güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırılarını kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla gerçekleştirilen intihar saldırıları kınandı. Açıklamada, İİT'nin terörle mücadelesinde Tunus'un yanında olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca İTT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Tunus'un başkentinde düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dilediği belirtildi.
Useymin, uluslararası barış ve güvenliğe zarar veren terör ve aşırılığın her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.
Tunus'ta başkent merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde devriye gezen polis aracı ve El-Kercani bölgesindeki polis merkezini hedef alan iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu bir polis öldü, 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:12 Kaynak: AA
İslam İşbirliği Teşkilatı, Polis, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 19:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İİT'den Tunus'taki intihar saldırılarına kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]