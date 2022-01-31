IKBY Başkanı Barzani ile Sünni lider Halbusi, Sadr ile "yeni hükümeti" görüşecek - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin, hükümet müzakereleri kapsamında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüşeceği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA, ziyarete dair kısa bir haber yayımladı.

Haberde, Barzani, Halbusi ve Meclisteki Sünni Egemenlik İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in Şii lider Sadr ile bir araya gelmek için Necef'in Hannana bölgesine gittiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmezken, Kürt ve Sünni liderlerin Necef ziyaretinin nedeninin "hükümet kurulması sürecinde Sadr'ı, İran destekli Şii gruplarla yakınlaşmaya ikna etmek" olduğu iddia ediliyor.

Halbusi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak hükümetlerinin kurulmasında dış müdahaleler zamanı geride kaldı." ifadelerini kullanarak, hükümet müzakereleri için yola çıktıklarını aktardı.

Seçimin galibi Sadr, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ni eski Başbakan Nuri el-Maliki'den vazgeçmeleri şartıyla hükümete ortak etme şartını öne sürüyor. Şii çatı kuruluş ise Maliki'yi saf dışı bırakmamakta ısrarlı.

İran, Sadr'ı ikna edemiyor

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de Şiileri uzlaştırmak için bir süre önce Irak'a geldiği belirtilmişti.

Ancak, Kaani'nin Maliki'nin de hükümete dahil edilmesi için yürüttüğü "Sadr'ı ikna çalışmaları" başarılı olamamıştı.

Kaani dün de Erbil'e giderek eski IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüşmüştü.