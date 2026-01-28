IKBY'den Yabancı Kanallara Yayın Durdurma Talebi - Son Dakika
IKBY'den Yabancı Kanallara Yayın Durdurma Talebi

28.01.2026 23:16
IKBY, toplumsal barışı tehdit eden yabancı ve Arap kanalların yayınını durdurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür ve Gençlik Bakanlığı, yayımladığı karar ile yerel televizyon yayını hizmeti veren platformlardan bazı yabancı ve Arap kanallarının yayınlarını durdurmasını istedi.

IKBY Kültür ve Gençlik Bakanlığı, bazı kanalların yerel yayın platformlarından çıkarılması için bir kararname yayımladı.

Kararnamede, "toplumsal barışı bozan ve kaos oluşturmaya dönük" yayınlar yaptıkları iddia edilen bazı yabancı ve Arapça kanalların "United Mix Media, Live Dream, Family Box, OBPX ve Necmet'il İlam" gibi yerel yayın platformlarından çıkarılması istendi.

Kararnamede kanal ismi anılmamakla birlikte Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanlarının da bu durumdan etkileneceği belirtiliyor.

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, bu kanallar hakkındaki kararın "Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yayınları nedeniyle" alındığı aktarıldı.

Diğer yandan, Mix Media şirketi 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanallarının yayınlarını askıya aldığını duyurmuş, bu kanalların "dezenformasyon yaptığı ve IKBY'nin çıkarlarına aykırı yayın politikası izlediği" iddiasını kararın gerekçesi olarak göstermişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

Güncel

00:18
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
