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İKÇÜ'lü Gençlerin "EFE" Başarısı - Son Dakika

İKÇÜ'lü Gençlerin "EFE" Başarısı

02.08.2021 11:32
İKÇÜ'lü Gençlerin

Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

İKÇÜ Teknoloji Topluluğu bünyesindeki İKÇÜ Team Ege üyeleri, TEKNOFEST bünyesinde yapılan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için tasarladıkları "EFE" adlı elektrikli araç projesi ile İzmir takımları arasında birinci, genel sıralamada da 83 takım arasından sekizinci sırada yer alarak yarışmadaki iddiasını ortaya koydu.

İKÇÜ Balatçık Merkez Kampüsünde çalışmalarına aralıksız devam eden ekibi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ve Genel Sekreter Nurettin Memur TeamEge takımını Çiğli Yerleşkesi içindeki atölyede ziyaret etti.

İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Levent Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yeşilyurt danışmanlığında bir yılı aşkın süredir yarışmaya hazırlanan İKÇÜ Team Ege üyeleri,EFE'nin tasarımından emin olarak atölye ve üretim aşamasına geçtiklerini, finallerdeki sergileme aşamasını da başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti.

İzmir'in Birincisi "Efe"

2005 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının, bu yıl 17.sinin TEKNOFEST bünyesinde yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Levent Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yeşilyurt, "Çok heyecanlıyız. Çünkü İKÇÜ adına ilk kez katıldık. Sıralamalarda büyük başarı kazandık. Bu sonuçlar bizi çok mutlu etti. Yaşanan zorluklar ve Pandemi kısıtlamaları öğrencilerimizin çalışma azmine engel olamadı. Üstün gayretleri ile çevre firmalardan ve yerel yönetimlerden sağladıkları sponsor destekleriyle proje için büyük bir fon oluşturdular. Özveri ile çalışmanın karşılığında yakaladıkları bu başarı sebebiyle kendileriyle gurur duyuyoruz. Sıradaki hedefimiz ilk üçte yer almak. Yarışma sonrası gençlerimizle birlikte Ar-Ge projelerimizi genişleterek devam edeceğiz" dedi.

"Yüzde yüz yerli teknoloji ve enerji verimliliği güçlü Türkiye açısından çok önemli"

İKÇÜ Team Ege üyeleriyle tek tek sohbet ederek EFE 'de gelinen son aşama ile ilgili bilgi alan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ise " Gençlerimiz gurur kaynağımız oldu. İlk kez katılım sağladığımız geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20 bini aşkın takımdan 100 bin gencin başvurduğu bir festivalin Efficiency Challenge'ında İzmir'den birinci,genel sıralamadaki 83 takım arasından sekizinci sırada çıkmak övgülerin en güzeli hak ediyor. Yüzde yüz yerli teknoloji ve enerji verimliliği güçlü Türkiye'nin inşasında çok önemli. Ülkemizin savunma sanayi başta olmak üzere hayata geçirdiği önemli yatırımlarda gençlerimizin sorumluluk almasına ihtiyaç var. Biz de milli sermayeyi korumak ve kalkındırmak adına gençlerimizi teşvik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin en önemli teknoloji festivalinde ve dünyanın önemli platformlarından birinde İKÇÜ olarak yer almak da bizler için ayrı bir övünç kaynağı" şeklinde konuştu.

İKÇÜ'lü Gençlerin EFE Başarısı

Saffet Köse, Rektör, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İKÇÜ'lü Gençlerin 'EFE' Başarısı - Son Dakika


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