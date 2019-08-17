İki aile arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1 Ölü, 1 yaralı
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İki aile arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1 Ölü, 1 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan Köyünde iki aile arasında yaşanılan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
İki aile arasında silahlı kavga
kanlı bitti: 1 Ölü, 1 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Gerger
ilçesine bağlı Beybostan Köyünde iki aile arasında yaşanılan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanılan kavgada İsmail Özçelik
(66), ile Kerem Ergün (33), tabancadan çıkan mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan İsmail Özçelik yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılırken Kerem Ergün ise, Adıyaman'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Özçelik yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kerem Ergün'ün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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