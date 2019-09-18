Son Dakika Haberleri: İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
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İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 7 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Bozova'ya bağlı kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 aileden 7 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralananlar, ambulanslar ile Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Jandarma soruşturma başlattı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa, Jandarma, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:30 Kaynak: DHA
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