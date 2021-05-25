İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Tokat- Zile Çekerek yolu Karayün mevkiinde otomobille, kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde çalışma başlattı.
azada kamyonette bulunan Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62) ile otomobilde bulunan Abdül Kerim Bayır (13) ve Esma Elif Bayır (16) hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 6 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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