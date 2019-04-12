İki Bisikleti Aynı Anda Kullandı
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İki bisikleti aynı anda kullandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta elektrikli bisikleti kullanan gencin, diğer eliyle başka bir bisikleti de yanında götürmesi görenleri hayrete düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
İki bisikleti aynı anda kullandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta elektrikli bisikleti kullanan gencin, diğer eliyle başka bir bisikleti de yanında götürmesi görenleri hayrete düşürdü. Dulkadiroğlu
ilçesi Şeyhadil Mahallesinde kayda geçen görüntülerde, elektrikli bisikleti kullanan bir gencin, bir eliyle de diğer bisikleti yanında götürmesi tehlikeli görüntüler oluşturdu. Yoğun trafiğin olduğu bölgede bu şekilde yolun karşısına geçen genç, bir süre sonra ara sokağa girdi. Uzun bir süre bisikletlerle bu şekilde yol alan genç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.
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