İki çocuk annesi beynindeki tümörle savaşıyor

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde 2 çocuk annesi 37 yaşındaki İpek Çobanoğlu'nun 2016 yılında beyninde tümör tespit edildi. Tümör kalıntılarının temizlenmesi için ikinci bir ameliyatın riskli olması nedeniyle uzanacak yardım elini bekliyor.

2016 yılından beri hastalıkla mücadele ettiklerini ve çok çaresiz olduklarını belirten İpek Çobanoğlu, her geçen gün tümöre karşı yaşam savaşı veriyor. Ekonomik anlamında yardım bulamadıklarını söyleyen aile uzanacak yardım elini bekliyor. Alaplı ilçesinde yaşayan İpek Çobanoğlu'nun beyninde üç yıl önce tümör olduğu tespit edildi. Baş dönmesi nedeniyle sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğünde beyninde tümör olduğu tespit edilen kadının dünyası başına yıkıldı. Glioblastam teşhisi konulan İpek Çobanoğlu tümörün çıkartılması için ameliyata alındı. Ancak tümörün beyninin sapında olması zorlu bir ameliyat gerçekleştirildi. Tümörün kalan kısımlarının risk nedeniyle çıkartılamaması aileyi endişelendiriyor.

Cemal İpekoğlu eşi İpek Çobanoğlu'nun sağlık durumunun düzelmesi için çaba harcadıklarını ancak tedavi edilmesini sağlayamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tümörün beyin sapında olduğunu ve ameliyatın riskli olduğunu dile getiren Cemal İpekoğlu eşinin ameliyat sırasında gözlerini, ileride hafızasını kaybedilebileceğinin söylendiğini belirtti. İpekoğlu şöyle konuştu,"Beyninde ameliyat sonra Tümör kalıntıları bu şekilde kalması zararlı. ameliyat sırasında felç olabilir ve gözlerini kaybedebilir, ileride hafızasını bile kaybedebilir. Ameliyatın riskli olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimizden bize destek olmalarını istiyorum. İlaçları almaktan sıkıntı çekiyoruz. Büyük yerlerde tedavisini araştırmak istiyoruz. Kemoterapi böyle devam etme durumu söz konusu olduğu için yeni şeyler çıkacağını umuyoruz. Tek isteğimiz eşimin iyileşmesi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirten İpek Çobanoğlu ise "Beynimde tümor olduğu fark ettiğimde çok büyümüştü. Doktorum hemen ameliyat olmamı söylediğinde ben ameliyat oldum. O zamandır üç yıldan beri kemoterapi alıyorum. Ameliyat sonra sol gözümün hafif yüzde 20 görme sorunlarıyla karşılaştım. Doktorum bana ömür boyu böyle kemoterapi ile gideceğini söylediler. Tümör beynimin biraz derinde olduğu için gözlerimi kaybetme riski taşıdığından beynimde tümör temizlenemediğini söylendi. Ben artık kemoterapi almaktan yoruldum. Eşim bana ilacımı yurt dışından temin ediyor. Çocuklarım beni hayatta tutuyor. Çocuklarımın büyüdüğünü görmek istiyorum. Hastalığımdan dolayı ailemle ilgilenemez duruma geldim. Eşim en büyük destekçim. Beni hayatta tutan önce Allah, sonra hastalığımı donduran ilacım. Çocuklarım çok küçük ve onları büyüdüğünü görmek istiyorum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum bana Devlet büyüklerim yardım etsin. Geçim sıkıntısı zaten hep başımızda. Çocuklarıma doğru dürüst geçim sağlayamıyorum. Kitaplarını alamıyorum. Çocuklarımın istediklerini bir şey yapamıyorum. Kira derdi ve fatura düşünmekten ilaçlarım zaten masraflı epey bizi yoruyor." diye konuştu.