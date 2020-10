İki çocuk babası felçli genç yardım bekliyor - Son Dakika

Silahlı yaralama sonrası felç kalan 24 yaşındaki iki çocuk babası sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki iki çocuk babası Emrah Arslan, yaklaşık bir yıldır felçli olarak yaşamını sürdürüyor. Tek isteğinin yürümek olduğunu söyleyen Arslan maddi imkansızlıklar yüzünden tedavi olamadığını belirterek, yetkililerden ve yardımsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Arslan, "Yaklaşık 11 aydır bu haldeyim. Geçtiğimiz yılın son ayında silahlı yaralanma sonucu hastaneye kaldırıldım. Sonra orada tedavi gördüm. Uyandığımda göğsümden aşağısını hissetmiyordum. Sonra buradaki tedavinin ardından Samsun'a sevk edildim. Daha iyi tedavi edilmek açısından Samsun'a gittik. Samsun'da bir 45 günlük tedavi gördüm. Ciğerlerim parçalanmıştı. Toparlanması, kendini yenilemesi için bekledik. Sonra taburcu oldum. Şimdi fizik tedavi görmem gerekiyor. Hastane masrafı nedir, ne kadardır, ameliyat parası ile ilgili şu an bir bilgimiz yok. Daha herhangi bir hastaneye gitmediğimiz için bilmiyorum. Mesela Sinop dışı bir hastaneye gittiğimizde oradaki yaşamımızı devam ettirmemiz için tabii yine para gerekecek. Yani para her türlü gerekli. Bizim imkanlarımız da kısıtlı. O yüzden şu an mağduruz. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Hayallerim var, geleceğim var" diyen genç, "Yani bu şekilde kaldığım zaman hem kendime hem etrafımdaki insanlara sadece zarar veriyorum. Yani onun yanı sıra 2 tane çocuğum var. Onlara bakmakla yükümlüyüm. Yani sakat da olsam sonuçta benim çocuklarım. Onların mesela okulunda hayatımda bir katkım olmadığı zaman kahroluyorum. Yani onun için de annem içinde kendim içinde ayağa kalkmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.