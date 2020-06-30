İki çocuklu kadın yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

İki çocuklu kadın yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor

İki çocuklu kadın yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor Gaziantep'te yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veren anne ve iki çocuğu yardım bekliyor.

İki çocuklu kadın yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor

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GAZİANTEP - Gaziantep'te yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veren anne ve iki çocuğu yardım bekliyor. İmkanı olmayan anne, hasta çocuğuna süt alamadığı için kaynattığı pirinç suyunu içiriyor.

Gaziantep'in Gümüştekin Mahallesi'nde iki gözlü harap bir evde oturan Ümran Kaçmaz, iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Eşi tarafından iki çocuğuyla terk edilen anne, hasta çocuğunu ne tedavi ettirebiliyor ne de karnını doyurabilmek için süt alabiliyor. Mağdur kadın, çocuğuna süt alamadığı için kaynattığı pirincin suyunu içiriyor. Birkaç parça eşya dışında hiçbir şeyin bulunmadığı evde elektriksiz ve susuz yaşayan kadın, iki çocuğu için yetkililerden yardım bekliyor.

"Çocuğum tedavi olmazsa felç olacak"

Yaşadıkları zor durumu anlatan ve çocuğuna süt dahi alamadığını söyleyen Ümran Kaçmaz, "Küçük çocuğum hasta. Omuriliğinde doku var ve bunun alınması gerekiyor. Bir yaşını bitirince ameliyat edilip alınması gerekiyordu. Devlet hastanesinde götürdüm oradan özel hastaneye sevk ettiler ama durumum olmadığı için ameliyat ettiremedim. Bu nedenle çocuğumun felç olma durumu var. Çocuğumun iyi beslenmesi lazım ama ben durumum olmadığı için iyi besleyemiyorum. Süt bile alamadığım için pirinci kaynatıp suyunu içiriyorum. Mama yemesi lazım ama mama alamıyorum" dedi.

"Sadece çocuğuma süt almak istiyorum"

Tek isteğinin çocuklarına daha iyi imkanlar sunmak olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Ben sadece çocuğuma süt almak istiyorum. İki göz harap bir evde yaşıyoruz ve buranın kirasını bile veremiyoruz. Çocuklarım için güzel bir evde yaşamak istiyorum. Akşamdan beri sadece bir lavaş ekmek yedik. Artık yarın endişesi olsun istemiyorum. Ev sahibi evden çıkmamı istiyor. Elektrik ve su kesik durumda. Yani ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımın size ihtiyacı var"

Yetkililere seslenen ve yarım talebinde bulunan Kaçmaz, en azından çocuğuna süt gönderilmesini isteyerek, "Cumhurbaşkanımıza, valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanımız Fatma Şahin'e sesleniyorum. Bize yarım edin. Gerçekten size ihtiyacım var. Çocuklarımın size ihtiyacı var. Hiç yardım yapamıyorsanız sadece çocuğuma süt istiyorum. Geceleri aç uyumasın, süt içip de uyusun istiyorum. Çünkü pirinç suyu ile doymuyor, ağlıyor sürekli. Süt alsınlar yeter" diye konuştu.

"Benim hiç oyuncağım yok"

5 yaşındaki Umut Eren ise "Bizi yeni evimize götürün. Benim hiç oyuncağım yok. Bize yardım edin" diyerek yardım istedi.

Gaziantep, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İki çocuklu kadın yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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