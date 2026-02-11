İki Doktor Rüşvetten Gözaltına Alındı - Son Dakika
İki Doktor Rüşvetten Gözaltına Alındı

11.02.2026 13:11
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde iki doktor, hastalardan usulsüz ücret talep ettikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Üsküdar Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

