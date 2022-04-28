Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü - Son Dakika
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Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü

28.04.2022 11:45

Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar.

Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü

SAKARYA - Daha öncesinde Sakaryaspor kutlamalarında aralarında tartışma çıkan iki grup genç, düzenlenen farklı bir etkinlikte tekrar karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Kavga esnasında masa ve sandalyeleri zarar gören vatandaş zararının peşine düşerken, polisin bölgeye gelmesi ile olay sonlandı.

Olay, Adapazarı ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde Sakaryaspor kutlamalarında aralarında tartışma çıkan iki grup genç tekrar karşılaştı. İlçede düzenlenen farklı bir etkinlikte karşı karşıya gelene gençler arasında kavga çıktı Olay esnasında bölgede bulunan bazı masa ve sandalyelerde zarar gördü. Kavga daha fazla büyümeden o sırada bölgede devriye atmakta olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri'nin bölgeye gelmesi ile birlikte son buldu.

"Masa ve sandalyelerin sahibi hasarının peşine düştü"

Tarafların ayrılmasının ardından masa ve sandalyeleri kırılan organizasyon firma yetkilisi gençlerden zararlarını karşılamasını talep etti. Olayı anlatan genç Y.A., "Sakaryaspor kutlamalarında aramızda bir husumet olmuştu. Şimdi tekrar karşı karşıya geldik, çağırdılar konuşacağız dediler sonra karşı taraftan bir tanesi Murat'ın yani arkadaşımın boynuna sarıldı. ve o esnada bir arbede yaşandı" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden biri yaşanan zararı karşılamak için cep telefonu numarasını, organizasyon firması yetkilisine verdi.

Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü
Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar... Eşyaları zarar gören vatandaş, hasarının peşine düştü - Son Dakika


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