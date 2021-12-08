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İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu - Son Dakika

İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

08.12.2021 17:00
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

Iğdır'da 6 Aralık'ta evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Neslihan D., bir iş yerinde otururken bulundu. İfadesi alınan Neslihan, ailesine teslim edildi.

Aralık ilçesinde önceki gün evlerinin penceresinden atlayan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan D., bir iş yerinde otururken bulundu.

SABAH SAATLERİNDE EVDEN AYRILDI

Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri D. çiftinin üç çocuğunun en büyüğü lise 2'nci sınıf öğrencisi Neslihan D., 6 Aralık günü saat 05.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabah odaya giren annesi, Neslihan'ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı. Neslihan'a ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi.

İŞ YERİNDE OTURURKEN BULUNDU

Neslihan D. için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve polis Neslihan'ı bulmak için Aralık ilçesi ve Iğdır'daki birçok noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis, gelen ihbar üzerine liseli Neslihan'ı bir iş yerinde otururken buldu. Emniyete götürülüp ifadesi alınan ailesine teslim edildi.

İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

Aralık, Polis, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu - Son Dakika


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