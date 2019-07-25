Son Dakika Haberleri: İki gurbetçi Sakaryaspor aşığının hayalleri gerçeğe döndü
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İki gurbetçi Sakaryaspor aşığının hayalleri gerçeğe döndü

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin iyilik eli bu defa yurt dışına kadar değdi.

İki gurbetçi Sakaryaspor aşığının hayalleri gerçeğe döndü, System.String[]

Bir hayale daha vesile oldular

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Recep Yeşil'in girişimleri ile gerçekleşen sevgi buluşmasında, gönüllere değildi.1983 yılında Sakaryaspor'da 2 ay forma giyen gurbetçi Musli Derebaşı ve Tayfun Derebaşı gurbetçi kardeşlerin Sakaryaspor arzusunu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yerine getirdi. Sakaryaspor antrenmanına giden Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Recep Yeşil, WhatsApp aracılığıyla; Sakaryaspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan, teknik ekibi ile futbolcuları Almanya'da ikamet eden Musli Derebaşı ve Tayfun Derebaşı kardeşlerle görüştürdü. Aynı zamanda hastalıkları nedeniyle önemli sağlık problemleri de bulunan gurbetçi kardeşlerin bu arzusu ve isteğine köprü olan, gönül adamları büyük bir hayra da girmiş oldu.Sakaryasporlu futbolcular, gurbetçi kardeşlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Sakaryaspor formasını imzalayıp kendilerine yollanılmak üzere hediye edilirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'de aynı formayı imzalayarak, gurbetçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
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