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İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü - Son Dakika

İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü

13.10.2021 14:30

Çorum'da Gökhan ve Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında tabanca ve tüfekle çatışma çıktı. Ağır yaralanan iki kardeşten Gökhan hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gökhan (29) ile Zekeriya Çetinkaya (42) kardeşler arasında tartışma çıktı. 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAPSE, DİĞERİ MEZARA

Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden kareler;

Biri hapse, diğeri mezara! İki kardeşin kanlı düellosu faciayla noktalandı
Biri hapse, diğeri mezara! İki kardeşin kanlı düellosu faciayla noktalandı
Biri hapse, diğeri mezara! İki kardeşin kanlı düellosu faciayla noktalandı
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü

Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü - Son Dakika


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