İki katlı ahşap ev ve samanlıkta yangın çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve bitişiğindeki samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalca köyünde Mehmet Altıntaş'a ait iki katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıktığı düşünülen kıvılcımlarla yanmaya başladı.

Dumanın yükseldiğini gören ev halkı, besihanede bulunan hayvanları dışarı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sandıklı, Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları sevk edildi.

Kısa sürede evi saran yangın bir anda samanlığa sıçradı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, iş makineleri ile de yangının diğer evlere sıçramaması için yıkım çalışmaları yapıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken iki katlı ahşap ev ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.