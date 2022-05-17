İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

17.05.2022 00:58
İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kastamonu'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun merkez Akdoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki komşu aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., birbirlerine silah ile ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemlerini arttırarak tedbir aldı.

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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