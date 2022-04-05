İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ - Son Dakika
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İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ

05.04.2022 12:57

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı kruvaziyer gemileri 'Norwegian Jade' ve 'Emerald Azzurra' ile çoğunluğu ABD'li olan 1114 turist geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı kruvaziyer gemileri 'Norwegian Jade' ve 'Emerald Azzurra' ile çoğunluğu ABD'li olan 1114 turist geldi. Kentin turistik çarşılarında alışverişe çıkan yolcular, esnafın yüzünü güldürdü.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı bugün hareketli bir gün yaşadı. Bahama bayraklı Norwegian Jade ile zengin turistlerin yolculuk etmekte tercih ettiği Emerald Azzurra bu sabah Kuşadası Limanı'na yanaştı. İki gemiden inen çoğunluğu ABD'li 1114 turistin bir kısmı Efes ve Meryemana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı. 93 bin 502 ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki Norwegian Jade'in ilerleyen günlerde de Kuşadası'na birçok kez sefer gerçekleştireceği bildirildi.

İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ
İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ
İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKİ KRUVAZİYER GEMİ İLE KUŞADASI'NA 1114 TURİST GELDİ - Son Dakika
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