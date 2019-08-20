Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi, Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ Kavşağında yaşanan kazada, Ali D. idaresindeki 20 ABF 673 plakalı otomobil, kavşakta Çetin Ç. yönetimindeki 20 NK 353 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 20 NK 353 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçip kaldırımda ters bir şekilde durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Çetin Ç. ekipler tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, otomobiller ise hurdaya döndü. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı kaza sonrası soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü! Tarlada 2-3 liradan satılıyor
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 00:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]