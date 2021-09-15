İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 L 0942 plakalı araç ile 34 KT 8689 plakalı araç viraj üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ