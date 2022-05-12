İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada - Son Dakika
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İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada

12.05.2022 09:46
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada

Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı.

Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya böyle yansıdı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti. Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada

YORUMLAR
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Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, kavga, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada - Son Dakika


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