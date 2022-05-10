İki uçak facianın kıyısından döndü! - Son Dakika
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İki uçak facianın kıyısından döndü!

10.05.2022 14:26
İki uçak facianın kıyısından döndü!

Meksika'da kalkış için izin bekleyen uçağın hemen üzerinden aynı piste iniş yapmaya çalışan uçak büyük korkuya neden oldu.

7 Mayıs Cumartesi günü Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda iki yolcu uçağı neredeyse birbirine çarpıyordu. Hava alanı trafik kontrolü, bir Airbus A320neo'nun diğer bir Airbus A320'nin kalkış izni için beklediği piste inmesine izin vererek büyük bir skandala imza attı. Olayın sorumluları araştırılırken Meksika'nın federal hava sahası departmanı (SENEAM) direktörü yaşanan durum sonrasında istifa etti.

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Twitter'da yayınlanan videoda, iniş yapan uçağın, kalkış için bekleyen uçağın tam üzerinde uçtuğunu görüyoruz. Birkaç saniyelik fark ile büyük bir felaketin önüne geçildi. 194 yolcu kapasiteli A320neo ve 186 kişilik A320 uçaklarının karışacağı bir kazanın sonuçlarını düşünmek bile istemiyoruz.

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En el video se observa a un avión de Volaris en la pista del AICM, esperando a despegar; mientras otro avión de la misma aerolínea está a punto de aterrizar, pero al ver el tráfico el piloto se va al aire de nuevo. pic.twitter.com/J6d0IwjL4P

— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 8, 2022

Mexico City, uzun zamandır yaşanan hava sahası problemleri ile gündemde. Mexico City üzerindeki hava sahası ülke başkanının talebiyle yeniden tasarlandı. Bu bağlamda şehre yeni bir havaalanı daha inşa edildi. Bu iki havaalanının birlikte çalışması beklenirken, bu durum karışıklığı bir kat daha arttırmış görünüyor.

Yeni Felipe Ángeles havaalanında (AIFA) çok sayıda sorun olduğu ve bu durumun üzerine gidilmediği aktarılıyor. Yeni havaalanında açılıştan bu yana sadece tek bir uçuş uçuş planlanmış durumda. Hava trafiğini koordine etmek konusunda yetkililerin sorun yaşamaları nedeniyle yeni havaalanı bir türlü tam olarak aktif hale geçmiş değil.

Bu sorunun büyük bir kazaya sebebiyet vermeden bir an önce çözülmesini umuyoruz. Peki siz havaalanlarında yaşanan bu sıkıntılar ve uçak kazaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Mexico City, Twitter, Sonora, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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