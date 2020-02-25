İki yaşındaki Ecem Naz kendisini hayata bağlayacak kalp bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İki yaşındaki Ecem Naz kendisini hayata bağlayacak kalp bekliyor - Son Dakika

İki yaşındaki Ecem Naz kendisini hayata bağlayacak kalp bekliyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta grip şikayetiyle hastaneye götürdükleri 2 yaşındaki kızları Ecem Naz'ın kalp yetmezliği bulunduğunu öğrenen aile, minik çocukları için nakil bekliyor.

İki yaşındaki Ecem Naz kendisini hayata bağlayacak kalp bekliyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta grip şikayetiyle hastaneye götürdükleri 2 yaşındaki kızları Ecem Naz'ın kalp yetmezliği bulunduğunu öğrenen aile, minik çocukları için nakil bekliyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan Filiz ve Gökhan Kara çiftinin çocukları Ecem Naz, yaklaşık 5 ay önce grip şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.

Burada muayene edilen Ecem Naz, ciğerlerini üşüttüğü gerekçesiyle tedaviye alındı.

Tedavi sürecinde karaciğer enzimlerinin fazla yükselmesi üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun, tetkiklerinde kalbinin normalden büyük olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen çocuğun, kardiyoloji servisinde yapılan tetkiklerinde kalbinin çok yavaş çalıştığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan Ecem Naz, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesine sevk edildi. Tedavinin ardından eve dönen aile, yeniden rahatsızlanan kızlarını 3 kez aynı hastaneye götürmek zorunda kaldı.

Son tetkikler sonrası doktorlar, çocuğa nakil yapılması gerektiğini belirtti. Nakil listesine eklenen Ecem Naz, uygun organın bulunmasıyla sağlığına kavuşmayı bekliyor.

"Nakil acil ihtiyaç"

Anne Filiz Kara, AA muhabirine, Ecem Naz'ın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar çocuklarında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Kara, "Bir anda hastalık çıktı. Kalp nakli gerektiği belirtildi. İlaç tedavisi devam edecek ama nakil acil ihtiyaç." diye konuştu.

Kendisi de yüzde 30 oranında kalp yetmezliği çeken baba Gökhan Kara da 15 yıl amatör takımda futbol oynadığını, 5 yıl önce ise kalp yetmezliği bulunduğunu öğrendiğini anlattı.

Şu an sadece çocuğunu düşündüğünü aktaran Kara, "Artık hayatımızı çocuğumuzun sağlığına bağladık. Umarım en kısa sürede nakil olur." dedi.

Kara, bir elektrik firmasında çalışırken işsiz kaldığını, kendisine uygun iş aradığını ifade etti.

Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü ise Ecem Naz'ın organ nakli bekleyen hastalar listesinde olduğuna işaret ederek, naklin ancak kadavradan mümkün olduğunu vurguladı.

Çöplü, organ nakli konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.

Kahramanmaraş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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