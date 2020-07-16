İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi özel ekip yakaladı - Son Dakika

İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi özel ekip yakaladı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, biri 78 diğer, 80 yaşında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen İsmail Kurman (31) jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yakalandı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, biri 78 diğer, 80 yaşında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen İsmail Kurman (31) jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yakalandı. Kurman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?Olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Orta ve Çeltikçi mahallelerinde meydana geldi. İsmail Kurman, 26 Haziran günü, 80 yaşındaki bir kadına, 8 Temmuz günü de 78 yaşındaki başka bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadınların şikayeti üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı özel ekip, teknik ve fiziki takip başlattı. Kurman, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yakalandı.Gözaltına alınan İsmail Kurman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mustafakemalpaşa, Balıkesir, Susurluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi özel ekip yakaladı - Son Dakika
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