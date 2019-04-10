Son Dakika Haberleri: İki Yıl Sonra Yine Aynı Engelli Kişiyi Gasp Etti

İki Yıl Sonra Yine Aynı Engelli Kişiyi Gasp Etti

1 saat önce

MUĞLA'da, iddiaya göre zihinsel engelli Hamdi Dedeoğlu'nu (68) dövüp, yaşlılık maaşı gasp eden şüpheli Halit Kaban yakalandı.

İki Yıl Sonra Yine Aynı Engelli Kişiyi Gasp Etti, System.String[]
MUĞLA'da, iddiaya göre zihinsel engelli Hamdi Dedeoğlu'nu (68) dövüp, yaşlılık maaşı gasp eden şüpheli Halit Kaban yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, 2 yıl önce Dedeoğlu'nun evine girerek aynı olayı gerçekleştirdiği ve tutuklandığı öğrenildi.

Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Dedeoğlu, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında, kapısını zorlayarak müstakil evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından dövüldü. Saldırgan, kıyafetleriyle uyuduğu öğrenilen Dedeoğlu'nun üzerindeki 601 TL yaşlılık maaşını alıp kaçtı. Başından yaralanan Dedeoğlu, olayın şokunu atlattıktan sonra yaklaşık 6 kilometre yürüyerek, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki kahveye geldi. Dedeoğlu'nu gören kahve sahibi Ali Durna, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla kahveye gelen sağlık ve polis ekipleri, Dedeoğlu'nu tedavisi için ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk tedavisinin ardından polis, Dedeoğlu'nun ifadesine başvurdu.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dedeoğlu'nu dövüp, yaşlılık maaşını gasp eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları tarafından yapılan incelemede şüphelinin Halit Kaban olduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan Kaban, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 YIL ÖNCE DE AYNI OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Kaban'ın 2 yıl önce Dedeoğlu'nun evine girerek aynı olayı gerçekleştirdiği ve tutuklandığı öğrenildi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:22 Kaynak: DHA
Polis, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! İspanya'da Çalındı, Muğla'da Yakalandı! Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:45:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Yıl Sonra Yine Aynı Engelli Kişiyi Gasp Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]