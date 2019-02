İkinci Bahar'dan Anıtkabir Ziyareti

Bedia Ener'in duygusal anlar yaşadığı ziyarette Ener " Anıtkabir'i ziyaret etmek beni her zaman duygulandırmıştır. Ankara'ya her geldiğimde mümkün oldukça ziyaret etmeye çalışırım. Nurlar içinde uyusun Atamız" dedi. Cihat Tamer ise, "Ankara'ya gelmişken Atamızı ziyaret etmesek olmazdı. Saygı ve özlem ile anıyoruz" dedi.

İkinci Bahar ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşağı mizahi bir dille anlatıyor. İzleyenlerin kahkaya boğulduğu oyunda, Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Emre Törün ve Serkan Budak rol alıyor.