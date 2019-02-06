Son Dakika Haberleri: İkinci Bahar'dan Anıtkabir Ziyareti

İkinci Bahar'dan Anıtkabir Ziyareti

1 saat önce

Sezonun en iddialı komedi oyunlarından İkinci Bahar'ın oyuncuları Ankara turnesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

İkinci Bahar'dan Anıtkabir Ziyareti, System.String[]

Bedia Ener'in duygusal anlar yaşadığı ziyarette Ener " Anıtkabir'i ziyaret etmek beni her zaman duygulandırmıştır. Ankara'ya her geldiğimde mümkün oldukça ziyaret etmeye çalışırım. Nurlar içinde uyusun Atamız" dedi. Cihat Tamer ise, "Ankara'ya gelmişken Atamızı ziyaret etmesek olmazdı. Saygı ve özlem ile anıyoruz" dedi.

İkinci Bahar ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşağı mizahi bir dille anlatıyor. İzleyenlerin kahkaya boğulduğu oyunda, Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Emre Törün ve Serkan Budak rol alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:19 Kaynak: Bültenler

Bedia Ener, Ankara, Anıtkabir, Magazin
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