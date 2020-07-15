İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı - Son Dakika

İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde 81 il müftülüğünde 92 farklı komisyon eşliğinde 2020 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde 81 il müftülüğünde 92 farklı komisyon eşliğinde 2020 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları gerçekleştirildi.

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Başkanlık'tan yapılan açıklamada, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kur'an kursunda ya da kendi imkanları ile Kur'an kursu dışında hafızlıklarını tamamlayanlar için yurt içinde her yıl ocak, haziran, eylül aylarında ve belli merkezlerde, yurt dışında da kasım ayında olmak üzere, 4 defa hafızlık tespit sınavının yapıldığı belirtildi.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl ilk defa 81 il müftülüğünde 92 farklı komisyon eşliğinde 2020 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları gerçekleştirildiğini aktardı.

Hafızlık tespit sınavında, 3 bin 603 erkek, 2 bin 241 kadın olmak üzere toplam 5 bin 844 hafızın, başarılı olarak belge almaya hak kazandığını belirten Dinç, 2021'den itibaren yılda iki defa ocak ve haziranda sınavların yapılmasının planlandığını ifade etti.

Dinç, Kur'an kurslarında 6 bin 400 Kur'an kursu öğreticisi ve 72 bin 666 öğrenci ile hafızlık eğitimine devam edildiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı - Son Dakika
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