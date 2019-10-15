Son Dakika Haberleri: İkinci el BMW 520i için yüzde 0 faiz fırsatı
Son Dakika Otomobil İkinci el BMW 520i için yüzde 0 faiz fırsatı

İkinci el BMW 520i için yüzde 0 faiz fırsatı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv İkinci El, Ekim ayına özel düzenlediği kampanya ile BMW 520i model otomobiller için 150 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0 faiz uyguluyor. Borusan Otomotiv İkinci El ayrıca satın alınan otomobilleri 7 gün/500 km içinde değiştirme hakkı da sunuyor. Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki araçları...The post İkinci el BMW 520i için yüzde 0 faiz fırsatı appeared first on Carmedya.

İkinci el BMW 520i için yüzde 0 faiz fırsatı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv İkinci El, Ekim ayına özel düzenlediği kampanya ile BMW 520i model otomobiller için 150 bin TL'ye 15 ay vade ve yüzde 0 faiz uyguluyor.



Borusan Otomotiv İkinci El ayrıca satın alınan otomobilleri 7 gün/500 km içinde değiştirme hakkı da sunuyor.


Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki araçları oturdukları yerden online olarak inceleyebildiği www.ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi de alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler aracı site üzerinden rezerve edebiliyor. Otomobillerin satış işlemleri ise en yakın Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı'nda gerçekleştirilebiliyor.


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Borusan Otomotiv, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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