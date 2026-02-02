İkitelli'de Oto Sanayi Sitesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Başakşehir'de bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi sitesi 5. Sokak'ta, içerisinde 3 oto tamirhanesi bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin daha etkili çalışabilmesi için sanayi sitesine girişler bir süre kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, etraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, oto tamirhanesi olarak kullanılan dükkanlarda büyük çaplı hasara neden oldu.