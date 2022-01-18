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Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ... - Son Dakika

Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...

18.01.2022 14:22

Bir son dakika haberine göre İkiz çocuk annesi Dilek, Diyarbakır'ın tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisiDİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli ikiz çocuk annesi 9 yıllık polis memuru Dilek Zengin, 4 haftalık zorlu eğitimin ardından kentin ilk ve tek 'Motosikletli Şahin' kadın polisi olarak...

İkiz çocuk annesi Dilek, Diyarbakır'ın tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli ikiz çocuk annesi 9 yıllık polis memuru Dilek Zengin, 4 haftalık zorlu eğitimin ardından kentin ilk ve tek 'Motosikletli Şahin' kadın polisi olarak göreve başladı.

Diyarbakır'da 8 yıldır, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nde ise 4 yıldır görev yapan polis memuru Dilek Zengin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin verdiği 120 saatlik 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi'ne katıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polisten biri olan Dilek Zengin, 3 ay önce kentin ilk ve tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisi olarak görev başladı. Dilek Zengin, motosiklet kullanırken vatandaşların dikkatini çekiyor.

Şahin timlerinde çalışan tek kadın polisin kendisi olduğunu belirten Dilek Zengin, 'Şahin polis olmadan önce kursun açılacağını öğrenince sevindim ve heyecanlandım. Motosiklet polisi olmayı istiyordum. Her anne için ne kadar zor olsa da yapabileceğimi düşündüm. 120 saatlik eğitimin ardından şahin polisi olduk. Zorlu parkurlardan geçtik, şu an trafiğe en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Motosikletli timlerin kurulma amacı da bu zaten. Olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek. Örneğin bir kaza olduğunda en hızlı olay yerine varmak, trafiği açma gibi görevlerimiz var. Olumlu tepkiler de alıyorum. Diyarbakır halkı da bu konuda çok olumlu tepkiler veriyor. Kadınların her yerde olması gerektiğini söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum. Kadınlar her yerde olmalı, saha da ve ekip de dahil. Kadın şahin polisi olmak güzel bir duygu. Kendimi daha iyi hissediyorum. Motive oluyorum çalışma konusunda' dedi.

'KADIN OLDUĞUMU GÖRÜNCE ŞAŞIRANLAR OLUYOR'

Motosiklet kullanınca kendisini daha özgür hissettiğini belirten Zengin, 'Herkese tavsiye ediyorum. Beni gördüklerinde yanıma gelenler olur. 'Nasıl polis olabiliriz' diye soruyorlar. Özellikle Şahin olmak istediklerini söylüyorlar. Beraber resim çektiriyoruz. Sürücüler bazen şaşırıyor, normalde hep erkek gördükleri için kask çıkarıldığı zaman şaşırma oluyor. Kadın olduğumu gördüklerinde gurur duyuyoruz diyorlar. Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın Şahin'i olmaktan gurur duyuyorum? diye konuştu.

Uygulamada durdurulan Ela Koç, kadınları her yerde görmenin mutluluk verdiğini belirtti.

Sürücülerden Ali İhsan ise, 'Bizim için çalışıyorlar. Kadınları böyle görmek mükemmel. Sürekli erkekleri görmek olmaz. Kadınlar için de geçerli bu. Bayan şoförler varsa eğer bayan memurlar da trafik polisleri de olmalı' ifadelerini kullandı.

Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...
Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ...

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis Memuru, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İKİZ ÇOCUK ANNESİ DİLEK, DİYARBAKIR'IN TEK KADIN 'MOTOSİKLETLİ ŞAHİN' POLİSİ ... - Son Dakika
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