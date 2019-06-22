Son Dakika Haberleri: İkiz güreşçiler başpehlivanlık için kapıştı
Son Dakika Spor Haber

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için kapıştı

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yalıntaş yağlı güreşlerinin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu.

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için kapıştı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yalıntaş yağlı güreşlerinin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu.

Antalyalı tek yumurta ikizleri güreşçiler İsmail ve Turan Balaban, bütün rakiplerini yenerek finale kaldılar. İkiz güreşçilerin başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka kıran kırana geçti. 2013 ve 2017 yılında tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan 'Sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, iki yıl aradan sonra bu kez ikizini yenerek zafere ulaştı.

Kırkpınar hakemlerinden Hakan Oran'ın yönettiği son karşılaşmada, ünlü pehlivan İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban'ın sırtını yere getirerek 14. Yalıntaş yağlı güreşlerinin başpehlivanı oldu. Başpehlivan İsmail Balaban'a şampiyonluk madalyasını Belediye Başkanı Mehmet Kanar verdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Balaban, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks otomobil, durağa böyle daldı Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3'üncü kez evlat acısı yaşadı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkiz güreşçiler başpehlivanlık için kapıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]