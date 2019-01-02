"İklim Değişikliği Ve Küresel Isınmaya Karşı Düşük Karbon Salınımlı Bina Yapmalıyız"

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekerek, "2018 yılında iklim değişikliğine bağlı sıra dışı hava olayları yaşanarak can ve mal kayıplarına yol açtı. Dünyamız artık uyarı veriyor. Gelecekte yaşanabilir bir dünya için düşük karbon salınımlı binalar yapmalıyız" dedi.

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliğine karşı herkesin duyarlı olmasını vurgulayarak, inşaat üreticilerin de üzerine düşeni yaparak düşük karbon salınımlı binalar yaparak buna destek olması gerektiğine değindi.

Altıoğlu, "2018 yılında dünya genelinde binlerce insanın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği ve tümüyle çevre tahribatına bağlı sıra dışı hava olayları gerçekleşti. Bu olaylarda 1 milyar dolarlık hasara yol açan 10 adet, 7 milyar dolardan fazla hasara yol açan 4 büyük hava olayı yaşandı. İklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarından 250 milyondan fazla insan doğrudan etkilerken, yüzden fazla ülkede yaklaşık bir milyar insan risk altındadır. Ülkemize de baktığımızda geçtiğimiz yıl yaşanan sıra dışı hava olaylarında sıklık olduğunu ve mevsim normallerinden bağımsız bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Dünyamız artık uyarı vermeye başladı ve bizim bu uyarılara kulak vermemiz gerekiyor. Gelecekte yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için sektör olarak karbon salınımı düşük, sınırlı olan enerji kaynaklarımızı daha az tüketen konutlar üretmeliyiz" dedi.