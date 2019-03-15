İklim Protestosu - New
27 dakika önce
- Protestodan detaylar NEW YORK - New York'ta çok sayıda öğrenci, iklim değişikliğine karşı Columbus Meydanı ve çevresinde protesto gösterisi düzenledi.
- Protestodan detaylar NEW YORK - New York
'ta çok sayıda öğrenci, iklim değişikliğine karşı Columbus Meydanı ve çevresinde protesto gösterisi düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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