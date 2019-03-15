Son Dakika Haberleri: İklim Protestosu - New

İklim Protestosu - New

27 dakika önce

- Protestodan detaylar NEW YORK - New York'ta çok sayıda öğrenci, iklim değişikliğine karşı Columbus Meydanı ve çevresinde protesto gösterisi düzenledi.

İklim Protestosu - New, System.String[]
- Protestodan detaylar NEW YORK - New York'ta çok sayıda öğrenci, iklim değişikliğine karşı Columbus Meydanı ve çevresinde protesto gösterisi düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:23 Kaynak: AA

New York, Güncel
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