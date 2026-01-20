İKMİB'den Fas ve Nijerya'ya Ticaret Heyeti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Fas ve Nijerya'ya ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik ticaret heyeti organizasyonu düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamada, İKMİB'in plastik ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat potansiyelini artırmak ve firmaları yeni pazarlara taşımak amacıyla ticaret heyeti organizasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Ocakta Fas ve Nijerya'ya yönelik iki ayrı sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirilirken, İKMİB koordinasyonunda düzenlenen heyetler kapsamında Türk firmaları, her iki ülkede de pazar araştırmaları yapma, yerel perakende kanallarını yerinde inceleme ve doğrudan alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme imkanı buldu.

Kazablanka'da yoğun katılımlı ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi

İKMİB ve Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) işbirliğiyle 4-7 Ocak'ta Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında firmalar, Fas pazarını daha yakından tanımak amacıyla yerel marketleri ziyaret ederek kapsamlı bir pazar araştırması gerçekleştirdi.

İkili iş görüşmelerine Türkiye'den 20 firmadan 31 temsilci katılırken, organizasyon süresince 42 Faslı alıcı firma ile toplam 242 ikili iş görüşmesi yapıldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak'ın ziyarette bulunduğu organizasyonda İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Gülsün ve Ali Küçük, GEEM Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, firmalarla bir araya geldi.

Yılın ikinci ev ve mutfak eşyaları sektörel ticaret heyeti ise 12-15 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos şehrinde gerçekleştirildi. Heyete Türkiye'den 11 firmadan 13 temsilci katılım sağladı.

Program kapsamında düzenlenen retail tur ile Nijerya pazarına yönelik yerinde incelemeler yapılarak Orca Mall, SPAR Market ve Mega Plaza gibi önemli perakende noktaları ziyaret edildi. İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük'ün eşlik ettiği heyet kapsamında 55 Nijeryalı alıcı firma ile yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

"Firmalarımızı büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda güçlü işbirlikleriyle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, ev ve mutfak eşyaları sektörünün, tasarım gücü, kalite standartları ve rekabetçi üretim yapısıyla küresel pazarlarda önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Fas ve Nijerya'ya yönelik gerçekleştirdikleri iki ayrı sektörel ticaret heyetiyle, firmaları Afrika ve Kuzey Afrika'nın büyüme potansiyeli yüksek pazarlarında doğrudan alıcılarla buluşturduklarını söyleyen Pelister, "Yerinde pazar araştırmaları ve nitelikli B2B ikili iş görüşmeleri sayesinde kalıcı ticari ilişkilerin temellerinin atıldığına inanıyoruz. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe ülkemizin Fas'a yaptığı ihracat 2024'te 104 milyon dolar, 2025'te yaklaşık 87 milyon dolar oldu. Nijerya'ya yapılan ihracat ise 2024'te 13 milyon dolar, 2025'te yaklaşık 15 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pelister, plastik ev ve mutfak eşyaları sektörün ihracatına ilişkin değerlendirmede bulunarak, Fas'a yapılan ihracatın 2024'te 28,1 milyon dolar iken 2025'te 30,2 milyon dolara yükseldiğini, Nijerya'ya yapılan ihracatın da 2024'te 158 bin dolar iken 2025'te 344,6 bin dolara yükseldiğini gördüklerini kaydetti.

2025 yılında plastik ev ve mutfak eşyaları sektöründe toplam ihracatın 666 milyon doları aştığını belirten Pelister, "Ev ve mutfak eşyaları sektörümüze yönelik Afrika pazarındaki büyük potansiyelin farkındayız. Sektörlerimizin ihracatını artıracak ve yeni pazarlara erişimini güçlendirecek organizasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.