İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı - Son Dakika

İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı

08.10.2020 10:23
İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra evinden 7 km uzaklıkta bir derede bulunan 7 yaşındaki İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi geçen yaklaşık 3,5 aylık süreye rağmen aralanamadı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra evinden 7 km uzaklıkta bir derede bulunan 7 yaşındaki İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi geçen yaklaşık 3,5 aylık süreye rağmen aralanamadı.

İcilli köyünde yaşayan anne Nazlı Tirsi, 7 yaşındaki kızını faili meçhule kurban verdiğini ve acısının her geçen gün daha da arttığını söyledi. Kızının kaybolmasının üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesine rağmen henüz bir ipucuna ulaşılamadığını anlatan acılı anne Nazlı Tirsi, "Kızımın kaybolmasının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçti ancak henüz sır perdesi aralanmadı. Şuana kadar bize ulaşan bilgilerde bir ipucuna ulaşılamadığı söyleniyor. Bildiğimiz tek şey İstanbul Adli Tıp Kurumu'dan gelecek sonuçların beklendiği. Bizim tek isteğimiz kızımın ölümüyle ilgili sır perdesinin açılması. Varsa katilinin veya katillerinin bulunması ve cezasını çekmesi. Bu bizim içimizi biraz rahatlatacaktır. Ancak sırrın aydınlatılamadığı her geçen gün acımız artmaktadır" dedi.

Ölmeseydi 2. sınıfa gidecekti

Hayatını kaybetmese kızının bu yıl birinci sınıfa başlayan kardeşiyle birlikte okula gideceğini de anlatan anne Nazlı Tirsi, "Kızımın hayalleri vardı, umutlarını çaldılar. Kızım ölmeseydi bu yıl 2. sınıfa başlayacaktı. Okul çantasını, defterlerini bile aldım ama o okul kıyafetleri yerine kefen giydi. Kızım çok sevdiği anaokulu öğretmeni gibi öğretmen olmak istiyordu. İlkokul 1. sınıfa gitmesine rağmen anaokulu öğretmenini çok sevdiğini ve özlediğini söylüyordu. Bu sene de 1. sınıfa başlayan kardeşiyle okula gidecekti. Kızım İkranur her an gelecekmiş gibi hiç ölmemiş gibi geliyor bana. Kızımın her şeyini hazırladım ama kızım bir türlü gelmiyor" diye gözyaşı döktü.

Sırrın aydınlatılması acımızı hafifletecek

Torununun mezarı başında gözyaşı döken babaannesi Nihal Tirsi ise "Torunumu 7 aylıktan 7 yaşına kadar ben baktım, büyüttüm. Benim yanımda okula başladı, okula devam etti. Geçen yılki bütün ders kitaplarını, defterlerini saklıyorum. Bu sene de arkadaşları gibi okula gidecekti. Şimdi nasıl olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz şekilde acısını yaşıyoruz. Düşmanımız kim bilmiyoruz. Bize bir düşmanlığı olan keşke yapacağını bana yapsaydı, benim çocuklarıma yapsaydı da 7 yaşındaki çocuktan ne istedi bilemiyoruz. Bir an önce olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Bizim acımızı bitirmese de hafifletecektir. Bir daha söylüyorum ki benim torunum tek başına oralara doğru gitmez, gidemez mutlaka birileri bu işi yaptı" ifadelerini kullandı.

Adli tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, buradan sonuçların gelmesi bekleniyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan inekleri bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma buradan gelecek sonuçlara göre şekillenecek.

Öte yandan köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı birçok kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvurulurken, DNA örnekleri de alınmıştı. - GİRESUN

İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı
İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı
İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı
İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı
İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı
İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı

İkranur Tirsi, kızım dizisi, Giresun, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi aralanamadı - Son Dakika

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