Son Dakika Haberleri: İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası'nın "Alt Kat"ı…

İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası'nın "Alt Kat"ı…

29 dakika önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.

İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası'nın
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 

İstanbul, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Ekonomi
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