Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığına gitti. İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs parti binasına alınmayınca parti görevlilerine tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına alarak, karakola götürdü.

KAYSERİ - Kayseri 'de Demokrasi ve Atılım Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs içeri alınmayınca tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İl başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi - Son Dakika

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