İl başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi - Son Dakika
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İl başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

30.06.2022 17:11

İl başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi Kayseri'de Demokrasi ve Atılım Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs içeri alınmayınca tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi.

İl başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

KAYSERİ - Kayseri'de Demokrasi ve Atılım Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs içeri alınmayınca tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığına gitti. İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs parti binasına alınmayınca parti görevlilerine tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına alarak, karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İl başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi - Son Dakika

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