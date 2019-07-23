Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin'e ziyaret

1 saat önce

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve meclis üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin'e ziyaret, System.String[]
Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve meclis üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gültekin, Yıldız ve meclis üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Yıldız ise, Belediye Başkanı Gültekin'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı temennisinde bulundular.

Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız'ın yanı sıra Meclis Üyeleri Adnan Yılmaz, Bünyamin Yıldırım, Mustafa Şahin de yer aldı. - ERZİNCAN
Lokman Gültekin, Meclis Başkanı, Bekir Yıldız, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]