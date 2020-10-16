İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz'dan Belediye Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika

İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz'dan Belediye Başkan Şahin'e ziyaret
16.10.2020 10:33
Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Meclis üyeleri Janrat Karaahmet, Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Zeki Kayadelen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e ziyarette bulundular.
Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Meclis üyeleri Janrat Karaahmet, Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Zeki Kayadelen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e ziyarette bulundular.
Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; "İl Genel Meclisi ve belediyelerin, yani yerel yönetimlerin ayrı hizmet birimleri olduğu düşünülse de, bence hepimizin amacının ortak olması gerektiğini düşünüyorum. O amaç ise şehrimizi sınırlara ayırmadan bütünüyle güzelleştirmek için tüm birimler ile elimizden ne geliyorsa yapmaktır. Bu temenni ve dileklerim ile beraber, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu