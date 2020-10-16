İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz'dan Belediye Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Meclis üyeleri Janrat Karaahmet, Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Zeki Kayadelen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e ziyarette bulundular.

Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; "İl Genel Meclisi ve belediyelerin, yani yerel yönetimlerin ayrı hizmet birimleri olduğu düşünülse de, bence hepimizin amacının ortak olması gerektiğini düşünüyorum. O amaç ise şehrimizi sınırlara ayırmadan bütünüyle güzelleştirmek için tüm birimler ile elimizden ne geliyorsa yapmaktır. Bu temenni ve dileklerim ile beraber, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK