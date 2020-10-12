İl Hıfzıssıhha Kurulundan güvenli turizm kararları - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulundan güvenli turizm kararları

12.10.2020 14:02
İl Hıfzıssıhha Kurulundan güvenli turizm kararları, System.String[]

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun turizmle alakalı yeni kararlarını açıkladı.

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun turizmle alakalı yeni kararlarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 8680 sayılı Genelgesi ve 02.06.2020 tarih 65 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu Genelge ve Karara İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarih 10507 sayılı Genelgesi ve 02.07.2020 tarih 101 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarih 10507 sayılı Genelgesi ve 02.07.2020 tarih 101 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile eklenen G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısım aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

COVİD19 kapsamında, olağanüstü pandemi şartlarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur. Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 'Güvenli Turizm Sertifikası' olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.

'Güvenli Turizm Sertifikası' alma mecburiyeti getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Kararda belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. "

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Türkiye, Turizm, Kurul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Hıfzıssıhha Kurulundan güvenli turizm kararları - Son Dakika

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