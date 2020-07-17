İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2020 yılı 3. Olağan toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda yapıldı.

Bartın'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2020 yılı 3. Olağan toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda yapıldı.

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Toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Havanur Ergün Tatar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Vekili Metin Çetin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Vekili Mustafa Şaban Çengel, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Muhsin Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Cebeci, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Birol Cangi, Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Ticaret İl Müdürü Serpil Yüzlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemal Zeybek, Hak-İş Sendikası Konfederasyonu Temsilcisi Ali Tekneci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon Temsilcisi Bayram Güner, Türk-İş Sendikaları Konfederasyon Temsilcisi Ertan Kaya, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Ferit Kurulan, Bakka Temsilcisi Osman Bahadır Kalecik, Bartın Kadınlar Dayanışma Derneği Temsilcisi Nilgün Saban katıldı.


Toplantıda, 2020 yılı bir önceki dönemde alınan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının gerçekleşme durumları, Covid-19 döneminde yapılan çalışmalar, sağlıkla ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin kurumlarda staj yapmak için kabullerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması konuları görüşülmüş olup, Fındık Üretim Bahçesi konulu "Kendi İşini Kurma Projesi"nin onaylanması ve Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında yapılan denetim faaliyetleri onaylanarak kabul edildi. - BARTIN

Sinan Güner, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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