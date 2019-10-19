İl Kültür Müdürü Tosya Kaymakamını ziyaret etti

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.



Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan Kaymakam Deniz Pişkin ile ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir süre görüştü.



Ziyarette; Tosya İlçe Halk Kütüphanesiyle ilgili yapılacak yenileme çalışmaları, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" adıyla başlatılan kitap okuma kampanyası, Gavurkayalıkları Sit Alanı içinde yapılması planlanan kazı çalışmaları ve ileriye dönük ilçede yapılması düşünülen kültür faaliyetleri değerlendirildi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin, İl Kültür ve Turizm Müdürü ile beraberindekilere teşekkür etti. - KASTAMONU