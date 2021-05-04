İl Milli Eğitim Mdürlüğünden salgın sürecinde öğrenci ve velilere yönelik eğitim destek planı - Son Dakika

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, salgının başladığı ilk günlerden itibaren öğrencilere ve velilere yönelik eğitim desteklerini "tam kapanma" sürecinde de sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rehberlik araştırma merkezleri aracılığıyla bu dönemin en verimli şekilde atlatılması için öğrencilere ve velilere yönelik bir dizi eğitim destek planı yapıldı.

"Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle eğitim süreçlerinde çözümcül yaklaşımlar: Hepimiz Aynı Gemideyiz" çalışma teması kapsamında rehberlik araştırma merkezleri, oluşturdukları psikolojik danışma hatlarıyla her gün öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtlıyor.

Uzmanlar tarafından da bilgilendirme seminerleri düzenlenen programda, "Salgın Sürecinde Veli Olmak", "Verimli Ders Çalışma", "Geleceği Planlamada Aile", "Dijital Ebeveynlik" gibi dikkati çeken konular yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da 17 günlük tam kapanma sürecinde ildeki tüm rehberlik araştırma merkezlerinin öğrenci ve veliler için yoğun bir çalışma içine girdiğini belirtti.