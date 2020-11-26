İl Müdürü Şahin: "Hedefimiz Kayseri'de Kaliteli ve Verimli Irk Sayısını Artırmak" - Son Dakika

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş'ın işletmesini Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker ile birlikte ziyaret etti.

Kentte 'Koyunculuğu Geliştirme Projesi' kapsamında kaliteli ırkların yetiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahin; "Hedefimiz Kayseri'de kaliteli ve verimli ırklarla koyun sayısını kısa vadede 1 milyona ulaştırmaktır"ifadesini kullandı. - KAYSERİ