Son Dakika Haberleri: İl Müdürü uyardı, son gün 16 Aralık
Son Dakika Güncel İl Müdürü uyardı, son gün 16 Aralık - Son Dakika

İl Müdürü uyardı, son gün 16 Aralık

7 saat önce

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, 2/B taşınmazların ve hazineye ait tarım arazilerinin satışında son günün 16 Aralık olduğunu söyledi.

İl Müdürü uyardı, son gün 16 Aralık, System.String[]

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, 2/B taşınmazların ve hazineye ait tarım arazilerinin satışında son günün 16 Aralık olduğunu söyledi.


İl Müdürü Budak, yaptığı açıklamada, "Hazineye ait tarım arazilerinin; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılır. Buna göre 6292 sayılı Kanun kapsamında; 2/B taşınmazlarına ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi. - BİLECİK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Bilecik, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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