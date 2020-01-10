İl Müftüsü Akkuş için 'vefa ve veda' gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Müftüsü Akkuş için 'vefa ve veda' gecesi - Son Dakika

İl Müftüsü Akkuş için 'vefa ve veda' gecesi

6 saat önce

Bilecik'te yaşından dolayı emekliye ayrılan İl Müftüsü Necati Akkuş için vefa ve veda yemeği düzenlendi.

İl Müftüsü Akkuş için 'vefa ve veda' gecesi, System.String[]

Bilecik'te yaşından dolayı emekliye ayrılan İl Müftüsü Necati Akkuş için vefa ve veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeğinde bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sorumlulukların yerine getirilmesine değinerek, "Bizim medeniyetimizde o kadar derin manalar var ki o medeniyetimizin ürünü olan kelimelerde derinlik yakalarız. O derinliğin özü de dünyanın faniliği üzerine kuruludur. Her Ayrılık her bitiş bir provadır. İnsan ömrü de bir gün bitecek. O nedenle insan da yaratılış gayesine uygun yaşamalıdır ki giderken geriye dönüp keşke deme noktasına düşmesin. Yaş haddinden emekliye ayrılan il müftümüzün bundan sonraki hayatında da ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Emeklilik kararı alan İl Müftüsü Necati Akkuş ise 37 yıllık hizmet hayatının unutamayacağı yaklaşık 7 yılını Bilecik'te geçirdiğini anlatarak, "Mesleğimiz, bizim için hem dünyamıza hem de ahiretimize cenabı hakkın özel olarak bize tahsis etmiş olduğu özel bir şereftir. Görevimiz var, ama biz gönül insanıyız. Gönüllere dokunma gayreti içerisinde olmalıyız. Biz hem devletin memurlarıyız hem de Allah-u tealanın memurlarıyız. Bugüne kadar bu sorumluluğun ağırlığını hissettim, ağırlığını taşıdım ve halen de taşıyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Şentürk, İl Müftüsü Akkuş'a başarı belgesi verdi.


Veda yemeği programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Vali Yardımcıları Akın Yılmaz, Mehmet Taşdöğen ve Burhan Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir ve Yalova il müftüleri, daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve müftülük personeli katıldı. - BİLECİK

Necati Akkuş, Bilecik, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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