İlaçla uyuttuğu yavru köpekleri kabanının astarı içerisine gizleyerek getirmiş - Son Dakika

Edirne'de Bulgaristan plakalı bir araçta bulunan pomerian cinsi 7 köpek yavrusunun, bir kadının kabanının astarının içerisinde Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince dünkü rutin kontroller sırasında durdurulan bir araçta bulunan 7 köpek yavrusunun, uyutulduktan sonra bir kadın yolcunun kabanının astarı içerisine gizlenerek yurda getirildiği ortaya çıktı.

Köpekler, Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlilerine teslim edildi.

Bulgaristan'dan uygun fiyata getirilen yavru köpekler, Türkiye'deki petshoplarda yüksek fiyatlara satılabiliyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün rutin kontroller sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurmuş, aramada pomerian cinsi 7 köpek yavrusu bulunmuştu. Şüpheliler K.S. ve İ.B. hakkında soruşturma başlatılmıştı.