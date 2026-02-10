İlbank'tan Bahçelievler'e 3-1 Galibiyet

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, İlknur Çakar
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz, Aysun Aygör)
Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Ceylan Arısan (Berre İnce, Eda Say, Selin Çalışkan, Fulden Ural, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-23, 23-25, 25-23, 25-23
Süre: 125 dakika (29, 33, 32, 31)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında İlbank, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.
